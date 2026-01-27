Постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц объяснил планы президента Дональда Трампа по развертыванию американских систем ПРО и военных баз в Арктике стремлением России укрепить свои позиции в регионе.

По его словам, Москва активно модернизирует ядерное оружие и обладает новыми крылатыми ракетами с ядерными энергетическими установками, способными обходить существующие системы ПРО. В случае ядерного противостояния российские ракеты могут лететь по кратчайшему пути через Арктику.

Чтобы противостоять этим угрозам, США намерены развернуть ПРО в Гренландии, а также увеличить количество ледоколов с поддержкой Финляндии. Уолтц отметил, что ни Дания, ни Канада не предоставили свои ледоколы для защиты Арктики, поэтому США берут инициативу на себя.

Кроме того, администрация Трампа планирует расширить сеть американских военных баз в регионе для достижения стратегического паритета с Россией.

