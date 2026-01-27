Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) встретилась с председателем Парламентской Ассамблеи Средиземноморья (ПАС) Джулио Чентемеро.

На встрече спикер Милли Меджлиса говорила о значении 2-й сессии Женского Парламентского Форума ПАС и довела до сведения собеседника заинтересованность парламента Азербайджана в расширении сотрудничества с этой организацией.

Спикер Сагиба Гафарова выразила удовлетворение утверждением на вчерашнем заседании Бюро ПАС предоставления Милли Меджлису статуса наблюдателя, заявив о своей вере в то, что с принятием окончательного решения этот статус создаст новые возможности для развития межпарламентских связей.

Председатель Парламентской Ассамблеи Средиземноморья Джулио Чентемеро сообщил в беседе, что и ПАС стремится к сотрудничеству с Азербайджаном. По его словам, хотя Азербайджан и не расположен в Средиземноморском регионе, он, тем не менее, является страной, находящейся в важнейшем регионе. А это порождает значительные возможности для парламентского диалога.

На встрече также были затронуты вопросы сотрудничества между Парламентской Сетью Движения Неприсоединения (ПСДН) и ПАС. Спикер Сахиба Гафарова отметила заинтересованность Милли Меджлиса в развитии международных связей.

Беседа также касалась сотрудничества между ПСДН и ПАС и взаимного предоставления статусов наблюдателя. Было отмечено, что обсуждение в обеих организациях схожих предметов создаёт хорошие возможности для сотрудничества.

В ходе разговора председатель ПАС Джулио Чентемеро поделился сведениями о вопросах, которыми занимается эта организация, и о её деятельности.

Кроме того, собеседники провели обмен мнениями на иные темы, вызывающие обоюдный интерес.