В русскоязычном сегменте интернета были распространены дезинформационные сведения, источником которых является ресурс Tsargrad.tv. Эти материалы носят сомнительный характер, не отражают реальность и направлены на подрыв стратегических союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией.

Об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа (MEDİA).

«Мы решительно осуждаем подобные дезинформационные действия, направленные против Азербайджана, вводящие общественное мнение в заблуждение посредством фальшивого и манипулятивного контента и нацеленные на подрыв братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией. Подчеркиваем, что такие действия недопустимы. Призываем журналистов и медиа-структуры Азербайджана и Турции занимать принципиальную позицию в отношении подобных попыток дезинформации, воздерживаться от распространения непроверенной информации и ответственно подходить к защите информационной среды», — говорится в заявлении.

В MEDİA также призвали общественность обеих стран не верить фейковым сообщениям и опираться исключительно на заявления официальных структур.

«Агентство и впредь будет продолжать эффективное сотрудничество с Департаментом по связям с общественностью Администрации президента Турции с целью предотвращения подобных случаев и формирования единой позиции», — отмечается в информации.