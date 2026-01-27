В Баку задержаны 6 наркоторговцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что в ходе оперативных мероприятий сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД по подозрению в сбыте наркотиков на территории столицы были задержаны ранее судимые Алиш Алиев, Дашгын Рзаев, Мирюсиф Аббасов, Юсиф Рагимов, Махмуд Назаров и Ульвия Асланова.

У них было обнаружено и изъято 21 кг наркотиков и 246 психотропных таблеток.

В ходе расследования было установлено, что задержанные организовали незаконный оборот и сбыт наркотиков на территории страны. По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении каждого из них по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков непрерывно продолжается.