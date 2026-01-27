Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в ходе рабочего визита в ОАЭ провела встречу с председателем Федерального национального совета Эмиратов Саром Гобашем.

На встрече была отмечена динамика и высокий уровень стратегического партнерства между Азербайджаном и ОАЭ, основанного на исторических, культурных и религиозных связях. Подчеркнута роль лидеров двух стран в дальнейшем углублении двусторонних отношений.

Сахиба Гафарова напомнила о присуждении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву международной Премии Заида за человеческое братство, отметив, что это решение было высоко оценено в азербайджанском обществе.

Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы межпарламентского сотрудничества, рост взаимных визитов и контактов, а также успешное взаимодействие в рамках международных парламентских организаций.