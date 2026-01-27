Современные информационные войны давно вышли за рамки прямой пропаганды. Сегодня их ключевой элемент — проникновение в информационное пространство противника, внедрение в него и постепенная манипуляция общественным восприятием.

Тактика, как правило, проста и отработана. Создаётся медиаплощадка, которая активно освещает повестку другой страны, позиционируя себя как «свою». На первом этапе всё выглядит корректно: подчёркнутая забота о национальных интересах, демонстративная критика внешних угроз, аккуратное заигрывание с патриотической риторикой. Но затем контент начинают «разбавлять» — осторожно, дозированно, без резких движений.

Именно по такой схеме, по нашим данным, действует телеграм-канал «Девичья башня», который, говоря прямо, является проектом ФСБ России и был создан с диверсионными целями.

В последнее время этот ресурс демонстративно нападал на Minval Politika, подменяя аргументы откровенно беспомощными и местами комичными формулировками, больше похожими на нервный срыв, чем на критику. К истокам этих выпадов мы ещё вернёмся. Пока же зафиксируем главное: за шумной агрессией и суетливой риторикой стоят куда более серьёзные и системные задачи.

Канал системно концентрируется на социальных проблемах в Азербайджане. Сама по себе критика — нормальный и необходимый элемент здоровой медиасреды. Но когда она становится единственной оптикой, вытесняя контекст, достижения и реальные процессы, речь идёт уже не о журналистике, а о пропаганде.

Показателен и другой момент. «Девичья башня» последовательно эксплуатировала тему Карабаха, доводя её до абсурда — вплоть до попыток представить бытовые инциденты вроде сломанного крана как универсальное доказательство «провала» послевоенного восстановления. При этом канал методично игнорирует масштабную и системную работу, проводимую в освобождённом от армянской оккупации регионе. Более того, проект периодически — умело и завуалированно — выступает против мирного процесса между Баку и Ереваном, строго в русле установок своих российских кураторов.

При этом авторы канала, находясь и проживая в России, полностью обходят стороной войну и агрессию Москвы против Украины. Формально это объясняется страхом перед российскими правоохранительными органами. Допустим, с темой войны всё понятно — оставим это объяснение на совести авторов. Однако Россия — страна с миллионами нерешённых бытовых и социальных проблем, которые ежедневно становятся предметом публичного обсуждения. И здесь «Девичья башня» также демонстрирует показательное молчание. Причина проста: подобная избирательность и системное игнорирование «неудобных» тем являются прямым следствием указаний кураторов.

Отдельного внимания заслуживают атаки на Minval Politika. Мы рассматриваем их не как случайные выпады, а как звено одной цепи и элемент политического заказа. Мы последовательно и аргументированно критикуем политику Кремля — и это естественно. Мы являемся азербайджанским изданием, работаем для азербайджанской аудитории и открыто защищаем интересы своего государства. Мы не маскируемся, не играем в двойные роли и прямо указываем на системные изъяны российской политики. Именно эта открытость и принципиальность вызывают раздражение у тех, кто курирует «Девичью башню» с Лубянки — проект, который, в отличие от нас, сознательно выдаёт себя за то, чем не является. Наша обязанность — предупредить азербайджанское общество об этих манипуляциях, чтобы усилить критическое мышление и помочь отличать подлинную позицию от враждебной операции, нацеленной на подрыв общественной стабильности и дестабилизацию изнутри.

Проникновение подобных проектов в информационное пространство Азербайджана представляет серьёзную угрозу. Речь идёт о целенаправленном использовании манипулятивных технологий, рассчитанных на подрыв доверия и искажение реальности.

Мы призываем читателей соблюдать информационную гигиену, критически относиться к источникам и понимать простую вещь: за частью медийных площадок стоят не безобидные «энтузиасты», а профессиональные структуры, использующие отработанные технологии манипуляции общественным сознанием — проще говоря, сотрудники российских силовых ведомств. Их задача — не информировать, а расшатывать, подменять смыслы и формировать нужную картину реальности. Информационная война — это всегда война за сознание. И проигрывается она не на фронтах, а в лентах новостей.