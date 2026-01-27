Светлана Жакупова освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Издание напоминает, что ранее, выступая на V заседании Национального курултая, Токаев заявил о масштабных хищениях в социальной сфере. По его словам, при мобилизации ресурсов по всей стране средства, выделяемые на образование и здравоохранение, «попросту разворовываются».