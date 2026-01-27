Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил первый камень в основание предприятия ООО «Nun» по производству полипропиленовых и ламинированных мешков в Сумгайытском индустриальном парке.

Учредитель ООО Камран Рзаев проинформировал президента о создаваемом предприятии.

Сообщается, что в соответствии с проектом, реализуемым этим ООО, которому в прошлом году был присвоен статус резидента Сумгайытского промышленного парка, планируется строительство производственного комплекса на территории площадью 1 гектар. В предприятии будет использоваться немецкая технология, а годовая производственная мощность составит более 3120 тонн: 1680 тонн ламинированных мешков и 1440 тонн полипропиленовых мешков. Продукция в основном будет удовлетворять потребности внутреннего рынка.

На предприятии будет создано 140 постоянных рабочих мест. Объем инвестиций в строительство предприятия составит 11,2 миллиона манатов, при этом Азербайджанский фонд развития бизнеса при Министерстве экономики предоставит льготный кредит в размере 3 миллионов манатов. Планируется, что оборудование, установленное на предприятии, будет освобождено от НДС и таможенных пошлин при импорте.