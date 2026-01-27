Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству картона и коробок ООО «Бакинская картонно-коробочная фабрика» в Сумгайытском промышленном парке.

Руководитель ООО Камран Салманлы проинформировал главу государства о деятельности предприятия.

Отмечается, что предприятие, получившее статус резидента Сумгайытского индустриального парка в 2023 году, расположено на территории около 3 гектаров и занимается производством картона и коробок. В производстве используются технологии из Турции и Китая, а ежегодно планируется выпуск 55 миллионов квадратных метров картона и коробочной тары.

На первом этапе реализуется производство картона и коробок, на втором — переработка местного сырья, необходимого для производства картона. Продукция будет удовлетворять потребности внутреннего рынка и экспортироваться.

Инвестиционная стоимость предприятия составляет 20 миллионов манатов, из которых 2 миллиона манатов предоставлены в виде льготного кредита Фондом развития азербайджанского бизнеса при Министерстве экономики. Создано 64 постоянных рабочих места. Предприятие, воспользовавшееся всеми льготами для резидентов индустриального парка, получило налоговые и таможенные льготы примерно на 1,3 миллиона манатов.