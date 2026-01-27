Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству листового стекла ООО «Azermirror» в Сумгайытском промышленном парке.

Министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал главу государства о созданных в стране промышленных зонах и деятельности Сумгайытского промышленного парка.

Учредитель ООО «Azermirror» Рустам Аббасов проинформировал Ильхама Алиева о предприятии. Сообщается, что в 2023 году ООО получило статус резидента Сумгайытского индустриального парка. Здесь созданы постоянные рабочие места для 30 человек. Завод будет производить 900 тысяч квадратных метров листового стекла в год. Помимо удовлетворения потребностей внутреннего рынка, продукция предприятия предназначена также для экспорта. Инвестиционная стоимость проекта, созданного на основе китайских технологий, составляет 6,13 миллиона манатов. Азербайджанский фонд развития бизнеса при Министерстве экономики выделил льготный кредит в размере 1,5 миллиона манатов на создание предприятия. ООО «Azermirror», пользующееся всеми льготами, предоставляемыми резидентам индустриального парка, получило налоговые и таможенные льготы на сумму 600 тысяч манатов.