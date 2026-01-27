Стратегические валютные резервы Азербайджана по состоянию на 1 января 2026 года составили 85 млрд 56,4 млн долларов США.

86,5% этой суммы или 73 млрд 541,5 млн долларов приходится на долю Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), а 13,5% или 11 млрд 514,9 млн долларов — на долю Центрального банка Азербайджана.

За последний год валютные резервы Азербайджана увеличились на 14 млрд 165,5 млн долларов или на 19,8%. В частности, валютные резервы ГНФАР выросли на 13 млрд 510,1 млн долларов (22,5%), а резервы Центрального банка — на 555,4 млн долларов (5,1%).

В 2025 году Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) приобрел 53,4 тонны золота и увеличил свои золотые резервы до 200 тонн. На 1 января этого года доля золота в инвестиционном портфеле ГНФАР составила 38,2%, что на 17,6 процентных пункта больше, чем годом ранее.