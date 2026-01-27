Граничащие с Индией страны Азии вводят чрезвычайно жёсткие меры безопасности из-за вспышки вируса Нипах: развёртываются армейские подразделения, полностью закрывается транспортное сообщение.

В Индии зафиксирована новая вспышка вируса Нипах — редкой, но крайне опасной инфекции, для которой до сих пор не существует ни вакцины, ни специфического лечения. Заболевание может протекать бессимптомно, однако в тяжёлых случаях приводит к воспалению мозга, коме и смерти.

Вирус Нипах относится к зоонозным инфекциям — он передаётся человеку от животных. Основными природными носителями считаются летучие мыши и свиньи. Заражение возможно при контакте с животными, употреблении заражённых продуктов, а также от человека к человеку, что делает вирус особенно опасным в условиях плотных контактов.

Нипах считается типичным вирусом тропических регионов. Он способен вызывать тяжёлые формы заболевания, включая энцефалит — воспаление головного мозга. Всемирная организация здравоохранения подчёркивает: на сегодняшний день не существует ни вакцин, ни препаратов, способных лечить эту инфекцию. Медицинская помощь носит исключительно симптоматический характер.

Впервые вирус был выявлен в 1999 году в Малайзии во время вспышки среди фермеров, занимавшихся свиноводством. Позднее случаи заражения регистрировались в Бангладеш, а в последние годы вспышки регулярно фиксируются в Индии. В 2024 году там от вируса умерли два человека.

В январе текущего года случаи заражения были подтверждены в индийском штате Западная Бенгалия, недалеко от Калькутты. Вирус выявили у пяти человек, трое из них были госпитализированы. Все заражённые — медицинские работники. Двое находятся в отделении интенсивной терапии, их состояние оценивается как крайне тяжёлое. В регионе на домашний карантин отправили около 100 человек.

Симптомы заболевания варьируются от лёгких до крайне тяжёлых. Инкубационный период может длиться от четырёх до 45 дней. На ранней стадии появляются высокая температура, головная и мышечная боль, рвота и боль в горле. Затем возможны сонливость, спутанность сознания, судороги, а также дыхательная недостаточность.

В тяжёлых случаях болезнь быстро приводит к энцефалиту, а состояние пациента может перейти в кому всего за один–два дня. Уровень смертности, по разным оценкам, достигает 40–75 процентов. Даже после выздоровления у части пациентов сохраняются серьёзные неврологические последствия.

Специалисты отмечают, что вирус может быть завезён в другие страны через туристические и трудовые потоки, однако вероятность его устойчивого распространения за пределами тропических регионов остаётся низкой. Тем не менее риск передачи от человека к человеку полностью исключать нельзя — именно поэтому вспышки Нипаха находятся под особым контролем международных организаций.