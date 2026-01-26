Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Королевство Бахрейн встретилась с королём этой страны Хамадом бин Исой Аль Халифой.

На встрече спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова передала Королю Бахрейна приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа, в свою очередь, попросил передать свои приветствия президенту Азербайджана.

В ходе встречи Король Бахрейна высказался о развитии Азербайджана и о важности дальнейшего углубления двусторонних отношений. Он также подчеркнул положительную роль парламентов в расширении связей между нашими странами.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила во время беседы, что азербайджано-бахрейнские отношения построены на дружбе, взаимном доверии и уважении, заявив, что существующие между нашими странами политические связи создают обширные возможности для сотрудничества в других областях, в том числе, в экономической, инвестиционной и туристической. Она напомнила, что в этом году исполнилось 30 лет с установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бахрейном. В беседе также выражалось удовлетворение взаимной поддержкой наших дружественных стран в рамках международных организаций.

Спикер Сахиба Гафарова заметила, что это первый официальный визит спикера Милли Меджлиса Азербайджана в Королевство Бахрейн, подчеркнув затем, что встречные визиты спикеров парламентов, а также и депутатов, и тесные контакты служат дальнейшему углублению связей между законодательными органами. Она поведала о проведённых в рамках визита встречах и вопросах сотрудничества между нашими парламентами.

На встрече также состоялся обмен мнениями об иных вопросах, вызывающих обоюдный интерес.