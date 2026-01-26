Глава МИД Израиля Гидеон Саар в рамках визита в Азербайджан посетил Милли Меджлис и провел встречу с азербайджанскими парламентариями.
Об этом он сообщил в социальной сети Х. Саар отметил: «Отличная встреча с председателем комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым и членами межпарламентской группы дружбы Азербайджан – Израиль. Мы провели содержательную беседу о глубокой дружбе между Израилем и Азербайджаном, основанной на доверии, взаимном уважении, общих ценностях и интересах. Мы укрепляем это стратегическое партнерство!»
В обсуждениях также принимали участие депутаты Анатолий Рафаилов, Расим Мусабеков, Асим Моллазаде и Нигяр Арпадараи.
Great meeting with Chairman of Azerbaijan’s Committee on Foreign & Interparliamentary Relations of the Parliament @SeyidovSamad and the Israel-Azerbaijan Inter-Parliamentary Friendship.
We had a good discussion on the deep friendship between Israel and Azerbaijan, which is based… pic.twitter.com/iWfdrNpMPH
