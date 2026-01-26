Находящаяся в Королевстве Бахрейн с официальным визитом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 26-го января выступила с речью на 16-й пленарной сессии Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА), сообщает Minval Politika.

В своей речи спикер Милли Меджлиса сообщила, что азербайджанский парламент принял председательство в АПА в феврале 2024 года на проведённой в Баку 14-й пленарной сессии. В срок своего председательства наша страна прилагала энергичные усилия для углубления сотрудничества и диалога в рамках Ассамблеи. Это – показатель важности, придаваемой Азербайджаном АПА как значимой межпарламентской платформе. Сахиба Гафарова подчеркнула, что к 20-й годовщине своего основания, отмечаемой в текущем году, Ассамблея уже превратилась в важный многосторонний институт конструктивного диалога и солидарности.

Говоря о проделанной за последние два года работе, Гафарова упомянула расширение состава организации в срок председательства Азербайджана. Так, на проведённой в Баку в прошлом году 15-й пленарной сессии полноправным членом АПА стал Консультативный Совет Султаната Оман, а Республиканский Совет Национального Собрания Беларуси получил в организации статус наблюдателя. Возросло и число международных организаций, обладающих статусом наблюдателя в АПА; соответствующий статус был предоставлен Ассоциации генеральных секретарей арабских парламентов.

Как отметила спикер ММ, особое внимание во время азербайджанского председательства уделялось вопросам институционального развития, а также возобновились заседания Бюро, которые теперь проводятся в рамках заседаний Постоянных Комитетов. Было сказано, что это, в свою очередь, позволяет рассматривать и обсуждать включаемые в повестку дня организации вопросы более оперативным образом. Наряду с этим, как было подчёркнуто в речи, пристальное внимание оказывалось и разработке новых механизмов, которые укрепили бы деятельность Ассамблеи; в том числе, Азербайджаном была выдвинута инициатива по учреждению Комиссии по Вопросам Женщин. Кроме того, как было отмечено, за время нашего председательства был обеспечен консенсус по решению о формировании бюджета АПА, что существенно для расширения возможностей Ассамблеи.

Как сообщалось в выступлении, была проведена обширная работа над совершенствованием координирующих механизмов АПА; в период нашего председательства в рамках Межпарламентского Союза были организованы 4 координационных заседания организации. Эти встречи были эффективны в смысле укрепления сотрудничества и координации по представляющим общий интерес международным вопросам.

Спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что во время председательства Азербайджана повышенное внимание уделялось также и вопросам усиления роли АПА в парламентской дипломатии и повышения её авторитета на международной арене. Она заявила, что считает развитие сотрудничества между АПА и другими межпарламентскими организациями эффективным средством достижения этой цели. В частности, налажены плодотворные связи между АПА и Парламентской Сетью Движения Неприсоединения, председателем которой в настоящее время является Азербайджан, а делегация АПА вовлечена в деятельность Сети на регулярной основе.

Как отметила спикер парламента, с учётом существующих в мире трудностей и конфликтов, поощрение межкультурного и межцивилизационного диалога уже не является выбором, превратившись в необходимость. Ведь достижение глобального мира и процветания зависит, в первую очередь, от построения доверия и взаимопонимания между народами. Азиатский регион обладает большим потенциалом в этом контексте благодаря своему богатому наследию. Разнообразие региона должно восприниматься не как разделительная линия между нашими странами, а как ценность, сближающая нас и наполняющая наш диалог содержанием.

Спикер Гафарова подчеркнула в своём выступлении, что Азербайджан привержен межкультурному диалогу, указав, при этом, на постоянный вклад нашей страны в этот процесс и упомянув в этой связи проведение страной таких авторитетных мероприятий, как Форум Альянса Цивилизаций ООН, Глобальный Бакинский Форум и Саммит Мировых Религиозных Лидеров. Было отмечено, что ООН признала проводимый в рамках инициированного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «Бакинского Процесса» Всемирный Форум Межкультурного Диалога основной глобальной платформой для межкультурного и межрелигиозного диалога. Что до Межпарламентской Конференции, организованной Милли Меджлисом в рамках 6-го Форума в мае 2024-го года, то она придала этому диалогу «парламентское измерение».

Спикер Милли Меджлиса напомнила собранию, что в своём выступлении на Шестой Всемирной Конференции Спикеров Парламентов, организованной Межпарламентским Союзом в июле 2025-го года, она призвала эту организацию включить межкультурный диалог в свою будущую повестку дня и деятельность. По её словам, высокой оценки заслуживают усилия АПА в направлении решения этого вопроса.

Затронув вопрос противодействия изменению климата – приоритетный пункт в повестке дня АПА – спикер Милли Меджлиса заявила, что успешно принявший в 2024-м году COP29 Азербайджан обеспечил глобальную солидарность, наведя мосты между разными сторонами. Была выражена уверенность в том, что и дружественная Турция, ещё одно государство региона, примет COP31 на высоком уровне, а также было подчёркнуто, что её деятельность в этой области сыграет важную роль в достижении глобальных климатических целей.

Акцентировав в своём выступлении внимание на значении другого важного события, которое примет наш регион в 2026-м году, а именно, 13-й сессии Всемирного Форума по Урбанизации в Баку в мае этого года, спикер парламента Сагиба Гафарова заметила, что устойчивая урбанизация тесно связана с повесткой дня глобального развития. Она пригласила все страны-члены АПА принять активное участие в этом Форуме.

Председательство в АПА было официально передано Совету Представителей Королевства Бахрейн.