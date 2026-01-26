Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес призвала политические силы страны отказаться от внешнего влияния и сосредоточиться на внутреннем диалоге для преодоления кризиса.

По словам Родригес, судьба страны должна решаться исключительно внутри Венесуэлы, без давления и указаний извне. Она подчеркнула, что ключевым фактором сохранения государственного суверенитета является национальное единство.

Говоря об отношениях с США, Родригес заявила, что Каракас намерен урегулировать существующие разногласия с помощью так называемой «боливарианской дипломатии». При этом главной задачей властей она назвала обеспечение мира и политической стабильности в стране.

Отдельно Делси Родригес резко осудила задержание бывшего президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес американскими военными в ходе операции, проведённой 3 января. Она охарактеризовала произошедшее как акт беспрецедентной агрессии, отметив, что удар по столице стал серьёзным испытанием для страны в условиях очевидного неравенства сил.