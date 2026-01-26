Между Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) и Ассоциацией производителей Израиля (MAI) подписан Меморандум о взаимопонимании.

Документ был подписан в рамках Азербайджано-израильского бизнес-форума.

Со стороны Азербайджана меморандум подписал президент ASK Мамед Мусаев, со стороны Израиля — заместитель председателя MAI Натанель Хайман.

Документ предусматривает организацию бизнес-миссий между двумя странами, проведение исследований в сфере взаимных инвестиций, организацию B2B-встреч, обмен мнениями между представителями частного сектора и другие направления сотрудничества.