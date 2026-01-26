Позиция Азербайджана по палестино-израильскому конфликту известна всем — Баку выступает за мирное и дипломатическое урегулирование.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Гидеоном Сааром в Баку, передает Report.

«В ходе сегодняшних переговоров мы также традиционно обсудили вопросы региональной и международной безопасности, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, в секторе Газа», — сказал министр.

По его словам, Азербайджан приветствует достигнутое перемирие в Газе и выступает за устойчивость данных договоренностей.

«Позиция Азербайджана по ситуации в Газе в контексте палестино-израильского конфликта известна всем. Мы выступаем за мирное решение, путем переговоров», — подчеркнул Байрамов.