С 6 октября со стороны Ирана имели место определённые действия, направленные против независимости Израиля.

Об этом сказал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, отметив, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости принятия некоторых мер в отношении Ирана.

Гидеон Саар отметил, что распространяются фотографии массовых убийств граждан Ирана:

«Нынешний режим в Иране уничтожает собственный народ. Какого отношения к другим странам от них можно ожидать?! Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы оружие массового уничтожения оказалось в их руках».