В Казахстане предложили перераспределить полномочия между президентом и будущим однопалатным парламентом — Курултаем — в рамках конституционной реформы. С соответствующими инициативами выступил министр юстиции Ерлан Сарсембаев на заседании профильной комиссии.

Согласно предложениям, право объявлять президентские выборы в случае смерти, импичмента или досрочного прекращения полномочий главы государства планируется передать Курултаю. Парламент должен будет объявить о проведении выборов в течение семи дней, а сами выборы провести в двухмесячный срок. По словам Сарсембаева, это обеспечит оперативность, предсказуемость и исключит политические манипуляции в переходный период, подчёркивая приоритет народного волеизъявления.

Также предлагается изменить порядок временного управления страной. В случае досрочного прекращения полномочий президента руководство государством будет переходить к вице-президенту. Если это невозможно — к председателю Курултая, а затем к премьер-министру.

Отдельный блок поправок касается кадровых полномочий. Ключевые назначения — вице-президента, премьер-министра, судей Конституционного суда, членов ЦИК и Высшей аудиторской палаты — президент сможет осуществлять только с согласия Курултая, выраженного большинством голосов. При повторном отказе парламента согласовать эти назначения глава государства получит право распустить Курултай. В Минюсте подчёркивают, что такая норма носит превентивный характер и призвана стимулировать поиск компромиссов между ветвями власти.

В целом, по словам Сарсембаева, предлагаемые изменения направлены на формирование институционального баланса между президентом и парламентом и усиление системы сдержек и противовесов.