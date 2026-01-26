Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара.

В ходе беседы с удовлетворением была отмечена состоявшаяся несколько дней назад в Давосе встреча президентов Азербайджана и Израиля, в рамках которой были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня.

Было подчеркнуто успешное развитие отношений между нашими странами по различным направлениям, в том числе в экономико-торговой сфере, энергетике, туризме и других областях. Отмечались перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами, высоких технологиях, а также в сфере искусственного интеллекта. Подчеркивалась важная роль взаимных визитов и контактов на различных уровнях в углублении сотрудничества.

Одновременно была отмечена роль межправительственной комиссии и подчеркнуто, что в последнее время состоялось очередное заседание комиссии.

Гидеон Саар отметил, что в ходе визита его сопровождают представители крупного бизнеса и деловых кругов, и выразил уверенность, что запланированный в рамках поездки Азербайджано-израильский бизнес-форум внесет вклад в развитие экономических и торговых связей между двумя странами. Он также поблагодарил Ильхама Алиева за внимание и заботу, оказываемые еврейской общине в Азербайджане на государственном уровне.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.