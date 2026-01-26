В Баку сын зарезал свою мать.

Как сообщили Trend близкие семьи, в которой произошла трагедия, инцидент случился 24 января 2026 года около 11:00 в поселке Маштага, на территории под названием «молочный совхоз».

Сообщается, что Агaев Эмиль Ханлар оглу убил свою мать — 67-летнюю Агаеву Хаят Назар гызы.

Эмиль Агаев ранее употреблял наркотические вещества и даже проходил лечение от зависимости в специализированном диспансере. По мнению родственников погибшей, преступление было заранее спланировано. В частности, в ночь перед трагедией Эмиль Агаев вместе с супругой остался ночевать у тещи. Утром он вернулся домой и отправил такси за матерью на ее работу, попросив ее срочно приехать. После этого он совершил убийство.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что подозреваемый Эмиль Агаев задержан.

По факту происшествия в прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело.