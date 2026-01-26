Индийская бюджетная авиакомпания IndiGo из-за обострения ситуации вокруг Ирана отменила свои рейсы в Баку (Азербайджан), Тбилиси (Грузия), Алматы (Казахстан) и Ташкент (Узбекистан) и до 28 января 2026 года.

Это решение принято как предупредительная мера из-за безопасности пассажиров и экипажей, поскольку маршруты пролегают над воздушным пространством, близким к Ирану, где сохраняются риски, пишет The Times of India.

Авиакомпания следит за развитием ситуации и оценивает возможные изменения в расписании рейсов.