Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 25 января в рамках официального визита в Королевство Бахрейн встретилась с председателем Совета Представителей Бахрейна Ахмедом бин Салманом Аль-Мусаламом.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений в политической, экономической и международной сферах. Председатель Совета Представителей Бахрейна подчеркнул заинтересованность своей страны в последовательном продолжении сотрудничества с Азербайджаном.

Сахиба Гафарова выразила признательность за гостеприимство и отметила, что нынешний визит является её первым официальным визитом в Королевство Бахрейн в качестве спикера и совпадает с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между странами. Она подчеркнула, что открытие посольства Азербайджана в Бахрейне в прошлом году вывело двусторонние связи на новый уровень.

В рамках визита спикер также примет участие в 16-й пленарной сессии Азиатской Парламентской Ассамблеи, которая способствует расширению межпарламентского сотрудничества. Было отмечено, что политические контакты, визиты и консультации играют важную роль в укреплении связей, а также создают возможности для сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, туризма, образования и гуманитарной сферы.

Сахиба Гафарова высоко оценила успешное сотрудничество стран в международных и региональных организациях, таких как ООН, Организация Исламского Сотрудничества и Движение Неприсоединения, а также поддержку Королевством Бахрейн справедливой позиции Азербайджана на этих площадках.

Особое внимание было уделено парламентской дипломатии. Отмечалось эффективное сотрудничество парламентов на двусторонней основе и через международные платформы — Межпарламентский Союз, Азиатскую Парламентскую Ассамблею, Парламентский Союз государств-участников ОИС и Парламентскую Сеть Движения Неприсоединения. Азербайджан поддержал кандидатуру парламента Бахрейна на пост председателя в Азиатской Парламентской Ассамблее и выразил удовлетворение успешной передачи председательства бахрейнской стороне.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

