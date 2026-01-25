Между Милли Меджлисом Азербайджана и Советом Представителей Королевства Бахрейн был подписан Меморандум о Взаимопонимании. Документ подписали спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и председатель Совета Представителей Бахрейна Ахмед бин Салман Аль-Мусалам.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, меморандум направлен на дальнейшее развитие межпарламентского сотрудничества между двумя странами.

Спикер Сахиба Гафарова особо подчеркнула значимость подписанного документа, отметив, что он внесет важный вклад в вывод межпарламентских связей на новый этап. В частности, меморандум предусматривает расширение сотрудничества в рамках парламентских комитетов, групп дружбы, аппаратов парламентов, а также взаимодействие в международных организациях.

