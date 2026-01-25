Корпорация Samsung официально признала ответственность за самовозгорание смартфона Galaxy S25 Plus, произошедшее в США. Об этом сообщает профильный портал Android Authority.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Устройство, находившееся в эксплуатации около двух месяцев, загорелось во время ночной зарядки, что привело к пожару в жилом доме. По словам пострадавших, при использовании смартфона применялись исключительно оригинальные зарядные аксессуары Samsung.

В результате возгорания несколько членов семьи получили отравление токсичными продуктами горения, некоторым из них потребовалась экстренная медицинская помощь. Проведенное внутреннее расследование Samsung установило, что причиной происшествия стал перегрев аккумулятора устройства.

Компания согласилась компенсировать прямой материальный ущерб, включая стоимость смартфона, расходы на медицинское лечение и восстановление поврежденного имущества. Однако предложенная компенсация морального вреда в размере 500 долларов на каждого пострадавшего не устроила семью.

По словам владельца смартфона, данная сумма не отражает возможных долгосрочных последствий для здоровья и психологического состояния. Один из пострадавших после инцидента испытывает страх при зарядке мобильных устройств. В связи с этим семья отклонила предложение Samsung и намерена продолжить судебное разбирательство.

Отмечается, что данный случай стал уже третьим зафиксированным инцидентом возгорания смартфонов серии Galaxy S25. При этом массовых случаев, аналогичных ситуации с Galaxy Note 7, на данный момент не зафиксировано.