Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Британии Роланд Уокер заявил, что Соединенное Королевство приступит к масштабной реорганизации сухопутных войск в рамках подготовки к потенциальной войне в 2027 году. Его слова приводит UK Defence Journal.

По словам Уокера, британская армия не может позволить себе ожидать идеального состояния в долгосрочной перспективе. «Мы не можем ждать идеальную армию к 2035 году, мы должны преобразовать ту армию, которая у нас есть сейчас. Моя цель по-прежнему состоит в том, чтобы удвоить нашу боеспособность к 2027 году по сравнению с тем, что было в 2024 году, и утроить её к 2030 году», — подчеркнул он.

Глава Генштаба охарактеризовал современные угрозы как опасные, отметив, что они всё больше пересекаются и становятся взаимосвязанными. В этом контексте он также затронул конфликт в Украине, заявив, что Россия, по его мнению, стремится к достижению более широких стратегических целей.

По словам Уокера, цель Владимира Путина заключается в разрушении трансатлантического соглашения о безопасности, которое, как он считает, обеспечивало мир на протяжении последних 80 лет.