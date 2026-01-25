Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что будет рада сотрудничеству с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым и готова к личной встрече с ним.

«Я люблю Кирилла, и он может увидеться со мной в любое время. Я буду рада этому», — сказала Луна в комментарии РИА Новости.

В настоящее время Кирилл Дмитриев занимает должность специального представителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, курируя международные экономические контакты и инвестиционные проекты.