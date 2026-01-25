Методы президента США Дональда Трампа не в полной мере соответствуют подходам России к формированию многополярного мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, используемые Трампом подходы не полностью коррелируют с российским видением принципов многополярного мироустройства. Соответствующее заявление Песков сделал в комментарии журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

При этом представитель Кремля отметил, что Дональд Трамп является опытным политиком, который выстраивает свои решения на основе бизнес-принципов.

«Трамп — это опытный политик, который базирует свои подходы на принципах бизнеса — сурового, беспощадного бизнеса», — подчеркнул Песков. «Трамп все-таки является сторонником решения всего через коленку, по-русски [говоря]. Он говорит, что это решение через силу. По-нашему это решение «нагибать через колено». И те, кто нагибаются, они будут дальше нагибаться. И главное этого не делать нам», — добавил Песков.