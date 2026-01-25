Россия допускает возможность проведения совместных учений с Беларустю по применению нестратегического ядерного оружия, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью РИА Новости.

«При необходимости не исключено проведение таких учений в будущем. Планирование манёвров, их целей, задач и задействованных средств относится к компетенции министерств обороны двух стран», — отметил он.

По словам Полищука, детали учений будут определяться только на уровне оборонных ведомств России и Беларуси, а решение о проведении таких манёвров зависит от текущей ситуации и целей двух стран.