В ДТП в Самухском районе пострадали пассажиры микроавтобуса С.Сафарова (1989 г.р.), А.Ахмедова (1969 г.р.), П.Балакишиева (1990 г.р.), Р.Мамедов (1991 г.р.) и М.Зульфюгаров (1990 г.р.). Они были доставлены в больницы Самухского района и города Гянджа. Погибшим является пассажир В.Аскеров (2000 г.р.).

10:47 В Самухском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

На территории района перевернулся микроавтобус марки «Газель», уточняет АПА. В результате аварии один человек скончался на месте происшествия, несколько человек получили травмы. На место происшествия были направлены сотрудники полиции.

Сообщается, что микроавтобус перевозил рабочих на место работы. По факту инцидента проводится расследование.