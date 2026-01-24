Новый глава азербайджанской диаспоры на Урале Керим Гасымов сотрудничал с силовыми структурами в расследовании дела против своего предшественника Шахина Шыхлински, сообщают местные СМИ.

«В 2017 году бывший полковник милиции Керим Гасымов переводил телефонные разговоры соотечественников, которые обсуждали между собой планируемые убийства», – пишет портал 66. ru со ссылкой на источник.

Двое предшественников Гасымова находятся в СИЗО. Шахин Шыхлински по делу о покушении, Видади Мустафаева обвинили в мошенничестве.