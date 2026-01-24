В Азербайджане арестован пользователь социальной сети TikTok, публиковавший оскорбительные высказывания в адрес депутатов парламента, глав исполнительной власти и других должностных лиц.

Им является житель Гёйчайского района 1988 года рождения — Т.С., в отношении которого был составлен протокол по статье 388-1.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (размещение в интернет-ресурсе или информационно-телекоммуникационной сети информации, распространение которой запрещено, либо непринятие мер по предотвращению её размещения). Материалы дела были рассмотрены в суде.

В ходе судебного заседания установлено, что обвиняемый под именем пользователя TeymurSalahov023 размещал в TikTok нецензурные комментарии в адрес депутатов, глав исполнительной власти и государственных служащих.

Решением суда Т.С. приговорён к 10 суткам административного ареста.