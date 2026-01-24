Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились о поставках Украине ракет для систем Patriot.

Об этом глава украинского государства заявил на Форуме талантливой молодежи в Киеве, сообщает «Укринформ».

«Я общался с президентом Трампом и получил, не буду говорить, сколько ракет PAC-3 для Patriot», — сказал Зеленский.

Он отметил, что во время визита на Всемирный экономический форум хотел обсудить как глобальные вопросы, так и решить конкретные задачи.

«Мы говорили о глобальных вещах, но мы решили четко отвечающий вопрос, для чего я туда поехал», — добавил президент.