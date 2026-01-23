Вместо глобального потепления может наступить похолодание, но Россия все равно продолжит осваивать арктический регион, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Московский физико-технический институт (МФТИ).

«Как все мы сейчас знаем, не только арктические страны, но и многие другие страны мира проявляют повышенное внимание к тому, что в Арктике. Вы заулыбались, засмеялись, но на самом деле здесь с одной стороны весело и интересно, а с другой стороны это очень важно», — добавил Путин.

Сегодня президент США Дональд Трамп высмеял глобальное потепление на фоне рекордных холодов в США.