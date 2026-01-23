Президент США Дональд Трамп прокомментировал прогноз о рекордной волне холода, которая, по его словам, может накрыть 40 американских штатов.

В своём заявлении он усомнился в концепции глобального потепления и с иронией обратился к сторонникам климатической повестки, задавшись вопросом, «что же случилось с глобальным потеплением».

«Рекордная волна холода, как ожидается, накроет 40 штатов. Подобного почти не видели раньше. Не могли бы экологические мятежники объяснить — ЧТО ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ С ГЛОБАЛЬНЫМ ПОТЕПЛЕНИЕМ???», — написал он в своей соцсети.