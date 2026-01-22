Соединённые Штаты рассматривают возможность полного вывода своих войск с территории Сирии, сообщили источники The Wall Street Journal в администрации США. Эти обсуждения происходят на фоне попыток сирийского руководства во главе с Ахмадом аш-Шараа восстановить контроль над северо-восточными районами страны, которые ранее контролировались курдским ополчением при поддержке Вашингтона.

Согласно информации, потенциальный вывод войск может положить конец американской военной операции в Сирии, которая продолжается более десяти лет. Операция началась в 2014 году, когда администрация бывшего президента США Барака Обамы приняла решение о вмешательстве в сирийский конфликт.

Источники отмечают, что окончательное решение пока не принято, однако внутри американского руководства активизировались дискуссии о целесообразности дальнейшего военного присутствия в стране.