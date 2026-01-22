Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери среди российских солдат будут увеличиваться. По его словам, продолжение боевых действий неизбежно приведет к дальнейшему росту числа погибших.

Зеленский отметил, что, по имеющимся оценкам, Россия теряет до 35 тысяч солдат в месяц, и эта цифра, как он подчеркнул, будет расти. При этом президент Украины заявил, что выбор — продолжать войну или остановить ее — остается за российской стороной.

Украинский лидер подчеркнул, что цель Украины заключается в прекращении войны, однако в случае ее продолжения потери российской армии будут увеличиваться.

«35000 погибших российских солдат в месяц, и это число будет расти. Это их дело — продолжать войну или нет; мы хотим остановить», — отметил он.