Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) провело проверки на 32 предприятиях по производству воды, нарушения выявлены на 24 из них.

По информации АПБА, в отношении предпринимателей приняты административные меры и выданы обязательные к исполнению предписания. Основные нарушения касались отсутствия регистрации по пищевой безопасности, неудовлетворительного санитарно-гигиенического состояния, несоблюдения технологической последовательности, неправильной маркировки, несоответствия качества воды нормам, а также нарушений гигиенических требований персоналом.

В ходе лабораторных исследований изъятых образцов в 28 случаях выявлены несоответствия, продукция выведена из оборота. Кроме того, мониторинг показал нарушения микробиологических показателей в образцах, отобранных на 31 предприятии и в 33 модульных водяных аппаратах.

По всем выявленным фактам приняты меры в соответствии с законодательством, а маркировка продукции приведена в порядок.