В рамках «Программы сотрудничества по индивидуальному партнёрству» между Министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2026 год, Мобильная тренинговая группа Командования Сухопутных войск НАТО, которые расположены в турецком городе Измир, провела курс на тему «Связь, информационные технологии и кибербезопасность».

Курс, организованный в Военном институте имени Гейдара Алиева, был направлен на повышение теоретических и практических знаний военнослужащих в области связи, информационных технологий и кибербезопасности. Также программа обучения включала освоение современных технологических решений и изучение стандартов и процедур НАТО в данной области.

В ходе курса участникам были представлены брифинги по темам «Обеспечение связи», «Информационные технологии», «Кибербезопасность» и другим. Кроме того, были организованы теоретические и практические занятия, направленные на закрепление знаний.

По завершении обучения всем участникам были вручены соответствующие сертификаты.