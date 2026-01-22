В Азербайджане предлагается расширить перечень оснований для изъятия земель для государственных нужд.

С этой целью предлагается внести изменения в закон «Об изъятии земель для государственных нужд», сообщает Report.

Соответствующий законопроект был обсуждён сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.

Согласно документу, в дальнейшем изъятие земель будет осуществляться также в целях расширения территорий морских и воздушных портов (аэропортов), аэродромов, а также для строительства новых объектов данного типа.

Нововведение связано с необходимостью выполнения требований международных авиационных организаций к аэропортам, совершенствования обеспечения безопасности полётов, создания и расширения охраняемых зон безопасности вокруг аэропортов, строительства новых взлётно-посадочных полос и расширения существующих. В этих рамках возникает необходимость изъятия земель, находящихся в муниципальной и частной собственности. Однако отсутствие прямого отражения этих целей в законе «Об изъятии земель для государственных нужд» создаёт трудности в регулировании имущественных отношений и оперативной реализации работ по расширению и строительству.

Новый закон будет способствовать более гибкому изъятию земельных участков при строительстве и расширении аэропортов, а также оперативному урегулированию возникающих в этой сфере споров.