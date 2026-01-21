Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев посетил Министерство обороны РФ, где провел встречу с заместителем министра обороны Василием Осьмаковым. Об этом сообщает посольство Азербайджана в России.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам азербайджано-российского взаимодействия по линии министерств обороны, а также обсужден график контактов и взаимных визитов на 2026 год.

С обеих сторон был подтвержден конструктивный настрой на развитие двустороннего диалога и сотрудничества в военно-политической и военно-технической сферах, в соответствии с Московской Декларацией о союзническом взаимодействии от 22 февраля 2022 года.