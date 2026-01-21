Завтра в некоторых частях Хатаинского района Баку будет временно приостановлено водоснабжение.

Как сообщает Служба объединённого водоснабжения крупных городов, отключение связано с проведением плановых работ.

Отмечается, что в рамках мероприятий, направленных на регулирование возросшего в летний сезон спроса на воду и улучшение качества водоснабжения, планируется замена аварийных участков магистрального водопровода. В связи с этим подача воды будет временно прекращена.

После завершения ремонтно-восстановительных работ водоснабжение будет восстановлено поэтапно.