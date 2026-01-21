Минфин России прогнозирует значительный дефицит бюджета в начале 2026 года из-за недобора нефтегазовых доходов. Замглавы ведомства Владимир Колычев заявил, что это связано с низкими мировыми ценами на нефть, включая российский сорт Urals, который влияет на налогообложение.

Кроме того, по его словам, в январе–феврале обычно авансируются госзакупки, что увеличивает расходы и формирует «оптически» высокий дефицит.

В 2025 году дефицит федерального бюджета составил около 5,6 трлн рублей: доходы выросли на 1,6%, а расходы — на 6,8%. Эксперты связывают рост дефицита с ростом военных расходов и падением нефтегазовых поступлений. Для частичного закрытия дефицита власти повысили НДС, чтобы избежать более инфляционного финансирования.