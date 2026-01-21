Объединенное арктическое командование Дании расширяет масштабы военных учений в Гренландии и рассматривает возможность их проведения в течение всего года. Об этом заявил глава командования в Гренландии генерал-майор Серен Андерсен в интервью местной газете Sermitsiaq.

По его словам, военная активность будет распределена на протяжении года и включать различные виды подготовки, которые будут регулярно сменяться. Андерсен подчеркнул, что постоянные учения не обязательно означают непрерывное присутствие войск, однако регулярная подготовка необходима для защиты Гренландии и северного фланга НАТО.

Генерал-майор отметил, что тренировки важны как для датских подразделений, не привыкших к арктическим условиям, так и для союзников по альянсу. В ходе учений военные отрабатывают защиту критически важной инфраструктуры, в первую очередь портов и аэропортов в Нууке и Кангерлуссуаке.

Издание напоминает, что в 2025 году НАТО уже трижды проводило учения в Гренландии — в июле, августе и сентябре. Теперь же операция может растянуться на весь год. В альянсе намерены распределять вклад союзников таким образом, чтобы снизить нагрузку на гренландское общество и инфраструктуру, отмечает Sermitsiaq.