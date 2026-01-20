Москва предупредила Ереван о последствиях возможного сближения с ЕС. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что движение Армении в сторону членства в Европейском союзе несовместимо с сохранением участия в Евразийском экономическом союзе.

«У нас эти заявления вызывают недоумение. Сближение с ЕС бесследно не проходит. Именно ЕС постоянно твердит о «гибридных угрозах со стороны России». Евросоюз дает деньги на это – недавно был транш в 15 млн евро. Не сомневаюсь, что брюссельская бюрократия будет заставлять наших армянских друзей отрабатывать каждый цент из этого транша», — отметил глава МИД РФ.

Он добавил, что выбор внешнеполитического курса является суверенным правом армянского народа и руководства страны, однако одновременное членство в двух объединениях исключено.

По словам Лаврова, в Москве также с обеспокоенностью следят за развитием ситуации вокруг Армянской апостольской церкви.

На этом фоне в ежегодном докладе Службы внешней разведки Армении отмечается, что в 2026 году возобновление активного участия страны в Организации Договора о коллективной безопасности маловероятно.