Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан Масруром Барзани.

Масрур Барзани передал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву приветствия главы региона Иракский Курдистан Нечирвана Барзани, передает пресс-служба президента Азербайджана.

Поблагодарив за приветствия, глава нашего государства просил передать и его приветствия Нечирвану Барзани.

В ходе беседы с удовлетворением были отмечены визиты Масрура Барзани в нашу страну и его встречи с президентом Ильхамом Алиевым.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития экономических, торговых, культурных, гуманитарных связей, были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.