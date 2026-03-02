Главный обозреватель по международным делам Financial Times Гидеон Рахман выразил мнение, что у президента США Дональда Трампа отсутствует убедительная стратегия завершения действий в Иране. По его оценке, американский лидер не сделал выводов из предыдущих войн, связанных со сменой режимов в Ираке и Афганистане.

В отличие от прошлых военных кампаний США, Трамп, как считает Рахман, рассчитывает добиться смены власти исключительно за счёт авиаударов. После призывов к иранским военным сложить оружие и к гражданам взять управление страной в свои руки президент заявил, что после завершения операции «это будет ваше». Обозреватель задаётся вопросом о дальнейших шагах и последствиях подобного подхода.

Отмечается, что военные действия поддерживают лишь 27% американцев. По мнению Рахмана, американское общество, возможно, извлекло уроки из кампаний в Ираке и Афганистане, тогда как Трамп — нет.