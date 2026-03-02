Экс-президенту США Джо Байдену понадобилась помощь при спуске по лестнице после выступления в Южной Каролине.

Во время своей речи политик отметил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным чаще, чем любой другой мировой лидер.

После завершения выступления Байден начал спускаться со сцены, держась левой рукой за поручень. Правую руку он протянул находившемуся рядом человеку, предположительно сотруднику охраны или помощнику. Тот взял его за руку, поддержал за поясницу и сопроводил до конца лестницы.

Инцидентов в этот раз не произошло. Отметим, что ранее за время пребывания на посту президента Байден несколько раз спотыкался и падал, что нередко становилось поводом для обсуждения и появления мемов в социальных сетях.