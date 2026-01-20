Доля доллара в мировых валютных резервах опустилась до 40 процентов — минимального уровня за последние 20 лет, сообщает аналитический ресурс The Kobeissi Letter.

За последнее десятилетие доля доллара снизилась на 18 процентных пунктов. Одновременно доля золота выросла на 12 пунктов и теперь составляет 28 процентов — это самое высокое значение с начала 1990-х годов. В мировых резервах золота стало больше, чем евро, фунта стерлингов и иены вместе взятых.

Эксперты связывают наблюдаемую динамику с желанием центральных банков диверсифицировать активы, уходя от доллара и увеличивая долю золота. В результате в 2025 году стоимость золота выросла на 65 процентов — это самый крупный годовой рост с 1979 года.